Жителю Ивделя вынесли приговор за убийство бывшей жены

Осужденный признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Ивделя Фариза Гафарова приговорили к девяти годам в колонии строгого режима за убийство бывшей жены. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Гафаров совершил преступление 13 марта 2021 года. Причиной послужила ревность и неприязненные отношения. Осужденный был дома на улице Интернациональная.

- Он с целью убийства своей бывшей супруги вооружился кухонным ножом и нанес им не менее 10 ударов по ее туловищу, - говорится в сообщении прокуратуры.

От полученных ран женщина скончалась через два дня в больнице. В судебном заседании Гафаров вину в умышленном убийстве признал полностью. Приговор пока не вступил в законную силу.

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