Суд Каменска-Уральского арестовал мать, зарезавшую 9-месячного сына

Мальчика зарезали в ночь на 2 февраля. Фото: соцсети

Суд Каменска-Уральского арестовал 20-летнюю Альбину, зарезавшую 9-месячного сына. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщили в пресс-службе суда. Накануне девушку выписали из больницы.

- В отношении обвиняемой вынесено решение об избрании меры пресечения в виде ареста на срок два месяца. До 2 апреля 2022 года, - пояснили в суде.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 2 февраля, грудничка зарезали кухонным ножом. По версии родственников, Альбина приревновала сожителя Олега к соседке, которую он подвез. После чего попыталась свести счеты с жизнью.

Напомним, что в Екатеринбурге арестовали отчима, который до смерти забил 5-летнюю девочку. Расследование этого преступления взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин.