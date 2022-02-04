В двух больницах Екатеринбурга увеличили запас кислорода

Затраты взяли меценаты. Фото: «Фонд святой Екатерины»

Центральная городская больница №24 и Детская городская больница №8 получили новые емкости для хранения жидкого кислорода. Затраты взял на себя «Фонд святой Екатерины».

- 24-я больница уже давно перепрофилирована под лечение больных коронавирусом. В прошлом году учредители Фонда помогли с установкой емкости на шесть тонн, сейчас к ней добавилась еще одна, но уже на восемь тонн, - говорится в сообщении фонда.

С у четом того, сколько сейчас пациентов этого объема хватит на 48 часов. Главврач ЦГКБ №24 Алексей Малинкин отметил, что больница очень нуждается в кислороде. По его словам, бывали дни, когда приходилось заправлять баллон два раза в сутки. Сейчас объема хватит для бесперебойной работы медицинского учреждения.

В детской больнице ситуация с обстоит лучше - тонны жидкого кислорода здесь хватит на неделю. Фонд помог с поставкой компактной системы из двух криоцилиндров и испарителя, которая рассчитана на 70 коек. За счет системы нагрева одной тонны жидкого кислорода до температуры окружающей среды получается почти миллион литров готовой смеси для пациентов.