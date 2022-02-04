У главы свердловской полиции появился новый заместитель

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Глава свердловской полиции генерал-лейтенант Александр Мешков представил личному составу гарнизона своего нового заместителя. Им стал полковник Александр Воронежского.

- Основная часть его трудовой биографии связана с уголовным розыском, где он достаточно серьезно себя зарекомендовал. За его плечами многолетний опыт службы на руководящих должностях, он обладает достаточным потенциалом для того, чтобы всесторонне проанализировать и качественно оценить криминогенную ситуацию на новом рабочем месте, - рассказал пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Александр Воронежский родился 4 августа 1975 года в Алма-Атинской области Казахской ССР. В 1995 году окончил Алма-Атинское высшее военное пограничное командное училище.

Напомним, что генерал-майор Александр Мешков переехал на Средний Урал в конце 2019 года после службы в Астраханской области.