В Свердловской области запустили систему «Паутина», определяющую машины в розыске

У инспектора, наблюдающего за потоком машин, теперь на планшете будете отображаться о информация о всех транспортных средствах, проезжающих через ближайший перекресток. Фото: УГИБДД Свердловской области

В Свердловской области запустили систему «Паутина», которая может в потоке определить машины, которые числятся в розыске. Об этом сообщает УГИБДД региона.

- Работа системы сопряжена с установленными на улицах видеокамерами, а на планшеты инспекторов дорожно-патрульной службы установлено специальное приложение, - говорится в сообщении.

При этом «Паутина» позволяет не только определить машины, находящиеся в розыске, но и автомобили-двойники, и транспорт с прекращенной регистрацией. Кроме того, она видит в потоке водителей, которые являются злостными нарушителями ПДД, лишенных прав, склонных к употреблению наркотиков и имеющих задолженности по штрафам.

У инспектора, наблюдающего за потоком машин, теперь на планшете будете отображаться о информация о всех транспортных средствах, проезжающих через ближайший перекресток. На планшет будет приходить информация о несовпадении или загрязнении госномеров, о совпадении информации с базой розыска, о возможном нахождении за рулем водителя, лишенного права управления. Все это станет поводом для остановки автомобиля и проверки информации.

Помимо этого, система может отслеживать конкретные номера по всей стране. Камеры сообщат о проезде машины, чей госномер запрашивали полицейские.

За период апробации системы «Паутина» инспекторам поступило больше тысячи сообщений о необходимости проверить авто. Полицейские остановили три автомобиля-двойника, 95 водителей, не имеющих или лишенных прав, 119 транспортных средств, по которым прекращена регистрация.