На Урале министр образования отреагировал на скандал с эротической сказкой Пушкина, заданную ученикам

Детям задали совсем не детскую сказку Пушкина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В январе 2022 года в городе Реж Свердловской области разгорелся скандал из-за того, что учитель русского языка и литературы школы №3 задала ученикам прочитать эротическую сказку Александра Пушкина «Царь Никита и сорок его дочерей».

После этого началась проверка, так как новость о таком оригинальном домашнем задании разлетелась по всей стране. 70-летняя учительница в ответ написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Теперь ситуацию с домашним заданием в Реже прокомментировал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Буктуганов.

- Проводится служебная проверка. Мы проинформировали главу муниципального образования о необходимости детальной проверки по данному факту. Педагог написала заявление по собственному желанию, - рассказал Юрий Биктуганов.

В управлении образования «КП-Екатеринбург» рассказали, что учительница задала сказку случайно.