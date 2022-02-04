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Общество4 февраля 2022 6:48

На Урале министр образования отреагировал на скандал с эротической сказкой Пушкина, заданную ученикам

По факту странного домашнего задания провели проверку
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Детям задали совсем не детскую сказку Пушкина

Детям задали совсем не детскую сказку Пушкина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В январе 2022 года в городе Реж Свердловской области разгорелся скандал из-за того, что учитель русского языка и литературы школы №3 задала ученикам прочитать эротическую сказку Александра Пушкина «Царь Никита и сорок его дочерей».

После этого началась проверка, так как новость о таком оригинальном домашнем задании разлетелась по всей стране. 70-летняя учительница в ответ написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Теперь ситуацию с домашним заданием в Реже прокомментировал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Буктуганов.

- Проводится служебная проверка. Мы проинформировали главу муниципального образования о необходимости детальной проверки по данному факту. Педагог написала заявление по собственному желанию, - рассказал Юрий Биктуганов.

В управлении образования «КП-Екатеринбург» рассказали, что учительница задала сказку случайно.

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