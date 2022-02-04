Свердловский губернатор простил чиновника, который призывал лайкать его посты в Instagram

Евгений Куйвашев принял решение не увольнять проштрафившегося чиновника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов призвал директоров школ активно лайкать посты губернатора региона в Instagram. Как оказалось, чиновника об этом никто не просил, он это сделал по собственной инициативе.

После того, как о проступке Зеленова стало известно общественности, он принес извинения и написал заявление об отставке на имя губернатора. Евгений Куйвашев не стал лишать должности чиновника, он продолжил работу. Об этом заявил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

- Он раскаивается за проявление личной инициативы, никто его об этом не просил. Он подавал заявление в адрес губернатора Свердловской области об отставке. Губернатор принял решение о привлечении его к дисциплинарной ответственности. Служебная проверка проведена. Ему объявлен выговор, - рассказал Юрий Биктуганов.