ФСБ отработала освобождение заложников на станции метро «Проспект Космонавтов»

В ходе мероприятий проверили готовность спецподразделения «Альфа» к проведению операций на объекте, где много людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская ФСБ провела 4 февраля в Екатеринбурге антитеррористические учения. Тренировку провели ночью, чтобы не нарушать работу метро. Они прошли на станции метро «Проспект Космонавтов», сообщает спецслужба.

- На тренировке отрабатывались навыки освобождения заложников и штурма одного из вагонов, который по легенде учений захвачен условными террористами, - говорится в сообщении.

Бойцам нужно было подать сигнал об отключении линии электропередачи в тоннеле. Также они провели эвакуацию, спасли 25 заложников и штурмовали вагон, где сидели три условных террориста.

В ходе мероприятий проверили готовность спецподразделения «Альфа» к проведению операций на объекте, где много людей. На тренировке бойцы рассматривали различные варианты действий оперативно-боевой группы и способы их выполнения. Также они отрабатывали оказание первой медицинской помощи при ранениях, травмах и несчастных случаях.