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Общество4 февраля 2022 6:15

Почти 220 тонн личных вещей перевезли пассажиры СвЖД в багажных купе в 2021 году

В 2021 году для перевозки багажа в специализированных купе поездов дальнего следования пассажиры Свердловской железной дороги оформили свыше 6,6 тыс. перевозочных документов (+12% к 2020 году).
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Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

По ним перевезено 11 тыс. мест багажа общим весом почти 220 тонн.

Стабильный спрос на перевозку личных вещей в багажных купе объясняется удобством и комфортной ценой. Провезти багаж такого большого объема и веса за соответствующую стоимость можно только железнодорожным транспортом. Вещи при этом следуют в одном поезде с владельцем. К примеру, плата за одно багажное место весом 20 кг в поездке из Екатеринбурга в Москву составит 297 рублей.

Перевозку багажа можно оформить в билетной кассе или на сайте ОАО «РЖД», причем как во время приобретения билета на поезд, так и позже, к уже купленному билету. При оформлении электронного перевозочного документа (на сайте) пассажиру выдается контрольный купон электронной багажной квитанции с реквизитами перевозки, который он должен распечатать.

Багаж сдается в отдельное купе непосредственно при посадке пассажира в поезд при предъявлении распечатанного контрольного купона.

Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

Напомним, в багажные купе принимается до трех мест багажа от одного пассажира. Габариты каждого места по сумме трех измерений (ширина, длина и высота) должны быть не более 180 см, вес – до 75 кг. Общий допустимый вес багажа – до 200 кг.

Крупногабаритный багаж, превышающий указанные 180 см, разрешается перевозить на особых условиях. Он оформляется только со станций, где стоянка поезда по расписанию составляет не менее 5 минут. Вес одного места крупногабаритного багажа не должен превышать 75 кг. На один проездной документ разрешается перевозка только одного такого предмета. При этом он должен беспрепятственно проходить в проем и целиком размещаться в специализированном купе для перевозки багажа.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД».

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