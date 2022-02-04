Уральцу вынесли приговор за разбойное нападение на микрозайм и магазин с телефонами

Свердловчанину дали восемь лет в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор жителю поселка Лосиный Дмитрию Клепалову. Его признали виновным в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации и магазин по продаже телефонов. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил Дмитрию Клепалову наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - говорится в сообщении.

Суд установил, что 3 апреля 2021 года осужденный вошел в офис микрофинансовой организации на улице Техническая. Он направил пистолет на сотрудницу и при помощи скотча связал ей руки. Клепалов угрожал женщине применением насилия и требовал отдать деньги. Сотрудница открыла ящик, расположенный под рабочим столом. Осужденный забрал оттуда больше девяти тысяч рублей, привязал скотчем женщину к креслу и скрылся.

Осужденный угрожал пистолетом сотруднице микрозайма. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Через три дня Клепалов зашел в магазин по продаже сотовых телефонов на улице Техническая. Он действовал по аналогичной схеме. Осужденный потребовал от сотрудника отдать телефоны. Продавец открыл витрины, с которых снял и сложил телефоны на общую сумму больше 356 тысяч рублей. После этого Клепалов связал руки продавца за спиной и скрылся. Позже у осужденного изъяли и вернули компании 31 похищенный телефон.

Как уточнили в полиции Екатеринбурга, злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска вместе с коллегами из областного главка. Расследование уголовного дела осуществляло следственное подразделение отдела полиции № 10 Железнодорожного района.