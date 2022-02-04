На Урале с начала года составили больше двух тысяч протоколов за нарушение антиковидных мер

Контрольные группы с начала года проверили соблюдение масочного режима на 64 тысячах объектов потребительского рынка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала 2022 года составили 2 027 протоколов за нарушение коронавирусных ограничений. Из них 621 – на жителей Екатеринбурга. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- С проверочными рейдами в торгово-развлекательные центры, супермаркеты, организации общепита и сферы услуг и культуры, а также общественный транспорт региона ежедневно выходят более 300 межведомственных контрольных групп, - говорится в сообщении.

Контрольные группы с начала года проверили соблюдение масочного режима на 64 тысячах объектов потребительского рынка. В том числе рейды проходили в торговых центрах, объектах розничной торговли и оказания услуг.

Соблюдение коронавирусных ограничений также проверили в 13,5 тысячах единиц общественного транспорта. Контрольные группы провели больше 36 тысяч профилактических бесед.