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Общество4 февраля 2022 4:56

Госавтоинспекция предупредила водителей Екатеринбурга о снегопаде

Им нужно снизить скорость до минимума при осадках
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Пешеходам в свою очередь нужно быть внимательными при таких погодных условиях. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Пешеходам в свою очередь нужно быть внимательными при таких погодных условиях. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Госавтоинспекция предупреждает водителей в Екатеринбурге о снегопаде и перепаде температур. Из-за изменения погодных условий ситуация на дорогах может усложниться, сообщает городское ГИБДД.

- При выпадении осадков в виде снега необходимо снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД отметили, что водителям нужно соблюдать скоростной режим , дистанции и боковые интервалы между машинами. При снегопаде скорость необходимо снизить до минимума, чтобы успеть предотвратить аварию в случае необходимости. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что тормозной путь на скользком асфальте значительно увеличивается.

Пешеходам в свою очередь нужно быть внимательными при таких погодных условиях. При переходе дороги необходимо убедиться в безопасности. Если на пути нет тротуаров, следует двигаться по освещенным участкам дорог навстречу движению транспорта. А на верхней одежде необходимо разместить световозвращающие элементы. Всем участникам дорожного движения важно следовать правилам дорожного движения.

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