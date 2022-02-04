Госавтоинспекция предупредила водителей Екатеринбурга о снегопаде

Пешеходам в свою очередь нужно быть внимательными при таких погодных условиях. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Госавтоинспекция предупреждает водителей в Екатеринбурге о снегопаде и перепаде температур. Из-за изменения погодных условий ситуация на дорогах может усложниться, сообщает городское ГИБДД.

- При выпадении осадков в виде снега необходимо снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД отметили, что водителям нужно соблюдать скоростной режим , дистанции и боковые интервалы между машинами. При снегопаде скорость необходимо снизить до минимума, чтобы успеть предотвратить аварию в случае необходимости. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что тормозной путь на скользком асфальте значительно увеличивается.

Пешеходам в свою очередь нужно быть внимательными при таких погодных условиях. При переходе дороги необходимо убедиться в безопасности. Если на пути нет тротуаров, следует двигаться по освещенным участкам дорог навстречу движению транспорта. А на верхней одежде необходимо разместить световозвращающие элементы. Всем участникам дорожного движения важно следовать правилам дорожного движения.