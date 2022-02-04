В Свердловской области выросли цены на овощи

За неделю огурцы прибавили в цене 6% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловской области за неделю с 21 по 28 января сильнее всего подорожали капуста, огурцы, репчатый лук и морковь. Об этом говорится в данных Свердловскстата.

За неделю на Урале огурцы прибавили в цене 6%. Теперь их в среднем можно купить за 191,66 рубля за килограмм. Морковь подорожала на 4% до 46,19 рубля за килограмм. Белокочанная капуста выросла в цене на 3% до 59,60 рубля за килограмм.

Белый репчатый лук за неделю подорожал на 2%. Теперь его можно приобрести за 28,43 рубля за килограмм. Стоимость помидоров увеличилась до 1,5% до 181,44 рубля за килограмм.

Также за неделю с 21 по 28 января подорожали фрукты. Бананы выросли в цене на 3,5%. Их стоимость в среднем доходит до 85,61 рубля за килограмм. Кроме того, увеличилась цена яблок на 2%. Теперь их можно купить за 102,54 рубля за килограмм.