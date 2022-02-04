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Происшествия4 февраля 2022 3:10

Свердловчанка хотела заработать на инвестициях, но отдала мошенникам миллион

Она взяла два кредита и заняла деньги у знакомых
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Женщина указала контактные данные и сумму, которую готова вложить в анкете в интернете. Фото: МО МВД «Верхнепышминский»

Женщина указала контактные данные и сумму, которую готова вложить в анкете в интернете. Фото: МО МВД «Верхнепышминский»

В Верхней Пышме 62-летняя местная жительница, работающая в образовательной сфере, хотела заработать на инвестициях, но наткнулась на мошенников. Она отдала аферистам 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщает МО МВД «Верхнепышминский».

- 25 декабря при просмотре Интернет-новостей в видеохолдинге она увидела рекламу «Газпром Инвест», в которой рассказывалось о дополнительном заработке на акциях «Газпром». Реклама очень сильно заинтересовала потерпевшую, и она перешла по электронной ссылке, попав на поддельный сайт компании, далее заполнив на нем краткую анкету, - говорится в сообщении.

Женщина указала контактные данные и сумму, которую готова вложить. Через пару дней ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником «Газпром Инвест». Он целый час рассказывал ей о преимуществах и условиях инвестирования. Аферист заявил, что минимальный взнос для инвестиций составляет 500 долларов. У пенсионерки не было такой суммы. Тогда он предложил ей внести то, что у нее есть. Потерпевшая согласилась и перечислила деньги на Qiwi кошелек.

Затем мошенник попросил пенсионерку найти 500 долларов, чтобы начать инвестировать. На следующий день ей снова позвонил представитель «Газпром Инвест» и попросил перечислить еще денег. Женщина перевела в итоге больше 10 тысяч за два дня.

Виртуальный счет пенсионерки составил более 15 тысяч долларов, но вывести деньги она не смогла

Виртуальный счет пенсионерки составил более 15 тысяч долларов, но вывести деньги она не смогла

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Затем с жительницей Верхней Пышмы через мессенджер связалась «опытный трейдер». Она познакомилась с потерпевшей, уточнила цель вклада и похвалила женщину за то, что она согласилась инвестировать.

Трейдер поддерживал постоянную связь с женщиной через Skype. Она объясняла, что делать, и помогла пенсионерке скачать приложение VoltDealer. Затем она сообщила потерпевшей, что нужно внести хотя бы 5000 долларов, тогда прибыль будет хорошей. В доказательство своих слов мошенница сообщила женщине, что ее вклад в размере 11 тысяч рублей принес доход в сумме 20 долларов.

Окончательно доверившись неизвестным, пенсионерка оформила максимальный кредит, который составил более 290 тысяч рублей. Деньги она перевела на указанный банковский счет. Зайдя в ранее скачанное приложение, свердловчанка заметила, что ее баланс составляет четыре тысячи долларов. После этого ее вновь передали более опытному сотруднику, чьи инструкции и требования она исполняла.

В итоге потерпевшая оформила еще два кредита на сумму более 300 тысяч рублей и взяла в долг у знакомых более 600 тысяч рублей. Виртуальный счет пенсионерки составил более 15 тысяч долларов, но вывести деньги она не смогла.

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