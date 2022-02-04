Свердловчанка хотела заработать на инвестициях, но отдала мошенникам миллион

Женщина указала контактные данные и сумму, которую готова вложить в анкете в интернете. Фото: МО МВД «Верхнепышминский»

В Верхней Пышме 62-летняя местная жительница, работающая в образовательной сфере, хотела заработать на инвестициях, но наткнулась на мошенников. Она отдала аферистам 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщает МО МВД «Верхнепышминский».

- 25 декабря при просмотре Интернет-новостей в видеохолдинге она увидела рекламу «Газпром Инвест», в которой рассказывалось о дополнительном заработке на акциях «Газпром». Реклама очень сильно заинтересовала потерпевшую, и она перешла по электронной ссылке, попав на поддельный сайт компании, далее заполнив на нем краткую анкету, - говорится в сообщении.

Женщина указала контактные данные и сумму, которую готова вложить. Через пару дней ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником «Газпром Инвест». Он целый час рассказывал ей о преимуществах и условиях инвестирования. Аферист заявил, что минимальный взнос для инвестиций составляет 500 долларов. У пенсионерки не было такой суммы. Тогда он предложил ей внести то, что у нее есть. Потерпевшая согласилась и перечислила деньги на Qiwi кошелек.

Затем мошенник попросил пенсионерку найти 500 долларов, чтобы начать инвестировать. На следующий день ей снова позвонил представитель «Газпром Инвест» и попросил перечислить еще денег. Женщина перевела в итоге больше 10 тысяч за два дня.

Виртуальный счет пенсионерки составил более 15 тысяч долларов, но вывести деньги она не смогла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Затем с жительницей Верхней Пышмы через мессенджер связалась «опытный трейдер». Она познакомилась с потерпевшей, уточнила цель вклада и похвалила женщину за то, что она согласилась инвестировать.

Трейдер поддерживал постоянную связь с женщиной через Skype. Она объясняла, что делать, и помогла пенсионерке скачать приложение VoltDealer. Затем она сообщила потерпевшей, что нужно внести хотя бы 5000 долларов, тогда прибыль будет хорошей. В доказательство своих слов мошенница сообщила женщине, что ее вклад в размере 11 тысяч рублей принес доход в сумме 20 долларов.

Окончательно доверившись неизвестным, пенсионерка оформила максимальный кредит, который составил более 290 тысяч рублей. Деньги она перевела на указанный банковский счет. Зайдя в ранее скачанное приложение, свердловчанка заметила, что ее баланс составляет четыре тысячи долларов. После этого ее вновь передали более опытному сотруднику, чьи инструкции и требования она исполняла.

В итоге потерпевшая оформила еще два кредита на сумму более 300 тысяч рублей и взяла в долг у знакомых более 600 тысяч рублей. Виртуальный счет пенсионерки составил более 15 тысяч долларов, но вывести деньги она не смогла.