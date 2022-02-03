У Евгения Ройзмана не подтвердился коронавирус

Коронавирус у политика не подтвердился
Фото: Алексей БУЛАТОВ
У политика Евгения Ройзмана не подтвердился коронавируса. Об этом он сам сообщил в своем блоге.
- Тест отрицательный, но никаких иллюзий. Думал, сам справлюсь, но решил не рисковать. Ладно, переживём. Всё будет хорошо, - пишет бывший мэр Екатеринбурга.
3 февраля Ройзмана госпитализировали с высокой температурой, у него подозревали штамм коронавируса «омикрон». Эту информацию политик подтвердил в разговоре с «КП-Екатеринбург».
- Скорее всего, это тот самый «Омикрон», о котором сейчас все говорят, - сказал Евгений Ройзман в беседе с корреспондентом.
Политик и общественник из Екатеринбурга уже болел коронавирусом летом 2020 года, позже его госпитализировали в ГКБ №40.