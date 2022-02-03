У Евгения Ройзмана не подтвердился коронавирус

Коронавирус у политика не подтвердился Фото: Алексей БУЛАТОВ

У политика Евгения Ройзмана не подтвердился коронавируса. Об этом он сам сообщил в своем блоге.

- Тест отрицательный, но никаких иллюзий. Думал, сам справлюсь, но решил не рисковать. Ладно, переживём. Всё будет хорошо, - пишет бывший мэр Екатеринбурга.

3 февраля Ройзмана госпитализировали с высокой температурой, у него подозревали штамм коронавируса «омикрон». Эту информацию политик подтвердил в разговоре с «КП-Екатеринбург».

- Скорее всего, это тот самый «Омикрон», о котором сейчас все говорят, - сказал Евгений Ройзман в беседе с корреспондентом.

Политик и общественник из Екатеринбурга уже болел коронавирусом летом 2020 года, позже его госпитализировали в ГКБ №40.