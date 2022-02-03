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Общество3 февраля 2022 18:10

У Евгения Ройзмана не подтвердился коронавирус

Политик сдал тест после госпитализации
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Коронавирус у политика не подтвердился

Коронавирус у политика не подтвердился

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У политика Евгения Ройзмана не подтвердился коронавируса. Об этом он сам сообщил в своем блоге.

- Тест отрицательный, но никаких иллюзий. Думал, сам справлюсь, но решил не рисковать. Ладно, переживём. Всё будет хорошо, - пишет бывший мэр Екатеринбурга.

3 февраля Ройзмана госпитализировали с высокой температурой, у него подозревали штамм коронавируса «омикрон». Эту информацию политик подтвердил в разговоре с «КП-Екатеринбург».

- Скорее всего, это тот самый «Омикрон», о котором сейчас все говорят, - сказал Евгений Ройзман в беседе с корреспондентом.

Политик и общественник из Екатеринбурга уже болел коронавирусом летом 2020 года, позже его госпитализировали в ГКБ №40.

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