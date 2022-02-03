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Происшествия3 февраля 2022 16:18

Стали известны подробности аварии, из-за которой автомобилисты встали в пробку на Малышева

На перекрестке столкнулись Lada и Ford
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу раскрыли подробности жесткой аварии на пересечении улиц Восточная и Малышева, из-за которой автомобилисты встали в большую пробку. Как оказалось, участниками столкновения стали Lada Kalina и иномарка Ford.

- 19-летний водитель отечественной легковушки, двигаясь в сторону проспекта Ленина, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение с а/м Форд, который направлялся в сторону улицы Малышева, - рассказали «КП-Екатеринбург» в госавтоинспекции.

В результате столкновения пострадал водитель отечественной легковушки. Его увезли с места ДТП с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами в ГКБ № 36.

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