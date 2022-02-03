В Екатеринбурге волонтеры спасли кота, лапа которого застряла в раковине

Конечность животного сильно распухла из-за того, что металлическая деталь намертво ее обжала, из-за чего появилась угроза ампутации Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге волонтеры спасли кота, лапа которого застряла в выпуске раковины. Конечность животного сильно распухла из-за того, что металлическая деталь намертво ее обжала, из-за чего появилась угроза ампутации.

- Хозяева сначала позвонили в круглосуточную ветеринарную клинику, но там им сказали, что инструментов для разрезания металла у них нет, но они могут провести ампутацию пальца. Я приехал с целым набором разных щипцов, кусачек, напильником и ножницами по металлу, - рассказывает Евгений Зенков, который работает в екатеринбургском «Зооспасе».

Хозяевам пришлось придерживать усатого и успокаивать его, после чего зооспасатель начал разрезать деталь ножницами. Животное всеми силами пыталось вырвать лапку из плена самостоятельно, однако это причиняло только дополнительную боль. Однако через полчаса кусок металла удалось снять окончательно и спасти конечность.