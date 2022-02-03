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Происшествия3 февраля 2022 14:54

В Екатеринбурге автомобилисты встали в пробку на улице Малышева из-за серьезной аварии

По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По предварительным данным, здесь столкнулись два легковых автомобиля

По предварительным данным, здесь столкнулись два легковых автомобиля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилисты Екатеринбурга встали в большую пробку на пересечении улиц Малышева и Восточной. По предварительным данным, здесь столкнулись два легковых автомобиля.

- Проходила мимо, возле остановки «Трансагентство» в сторону проспекта Ленина стояли разбитые легковушки, пожарные машины, кого-то забрали на желтой машине реанимации, - рассказала «КП-Екатеринбург» читательница Алина.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что дежурные уже выехали на место аварии, поэтому они прокомментируют ситуацию позднее.

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