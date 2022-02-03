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Общество3 февраля 2022 14:29

В Нижнем Тагиле предпринимателя оштрафовали за продажу контрафактных шапок известного бренда

Бизнесмен отделался штрафом в размере 10 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Изъятый товар отправится на уничтожение

Изъятый товар отправится на уничтожение

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

В Нижнем Тагиле местный предприниматель получил штраф в размере 10 тысяч рублей за торговлю контрафактными шапками Reebook в торговом центре «Парус». Во время проверки выяснилось, что у продавца не было лицензии, а также документов, подтверждающих легальность оборота. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

- Шапки с логотипом фирмы Reebook он продавал по 550 рублей за штуку. Доказательств того, что предприниматель предпринял меры для соблюдения требований законодательства в материалах дела не имеется, - сообщает Арбитражный суд Свердловской области.

Судья не нашла отягчающих обстоятельств по этому делу, поэтому предприниматель отделался минимальным штрафом в размере 10 тысяч рублей. Изъятый товар отправится на уничтожение.

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