Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 13:27

В Екатеринбурге появится почасовой посадочный тариф для общественного транспорта

В него будет включено метро
Анастасия БАШКИРЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Приобрести проездной на месяц сможет любой желающий с 18 февраля.

Приобрести проездной на месяц сможет любой желающий с 18 февраля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появится почасовой посадочный тариф для общественного транспорта, включая метрополитен. Об этом сообщил заместитель главы транспортного комитета мэрии Николай Вахлов на заседании депутатской группы по содействию развитию Академического.

Всего будет два тарифа: на 30 и 60 минут. Приобрести проездной на месяц сможет любой желающий с 18 февраля 2022 года. Цена его пока неизвестна, но заместитель отметил, что стоимость одной поездки обойдется по нему дешевле, чем оплата "живыми" деньгами.

Ранее стало известно, что по факту проезд в Екатеринбурге подорожает с 11 февраля. Также Алексей Бубнов заверил горожан, что тарифы для льготников сохранят до начала марта. Для них стоимость проезда увеличится позже.

0