Приобрести проездной на месяц сможет любой желающий с 18 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появится почасовой посадочный тариф для общественного транспорта, включая метрополитен. Об этом сообщил заместитель главы транспортного комитета мэрии Николай Вахлов на заседании депутатской группы по содействию развитию Академического.

Всего будет два тарифа: на 30 и 60 минут. Приобрести проездной на месяц сможет любой желающий с 18 февраля 2022 года. Цена его пока неизвестна, но заместитель отметил, что стоимость одной поездки обойдется по нему дешевле, чем оплата "живыми" деньгами.

Ранее стало известно, что по факту проезд в Екатеринбурге подорожает с 11 февраля. Также Алексей Бубнов заверил горожан, что тарифы для льготников сохранят до начала марта. Для них стоимость проезда увеличится позже.