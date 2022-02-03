Губернатор Свердловской области подарил Нижней Салде лыжную базу

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Нижней Салде открылась лыжная база, которую городу подарил губернатор Свердловской области. Она появилась благодаря победе команды мэров на областном волейбольном турнире, призовой фонд соревнований предусматривает строительство спортивных объектов.

-В здании лыжной базы размещены: вестибюль с местами для обогрева занимающихся, комната для оказания первой медицинской помощи, помещение для получения и сдачи лыж, склад резервных лыж, мастерская по ремонту инвентаря, раздевалки, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Известно, что спортивный объект обошелся областной и муниципальной казне в 35 миллионов рублей. При этом всего в Свердловской области размещено порядка 10 тысяч объектов для занятий спортом, и их строительство продолжается ежегодно.