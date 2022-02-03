На Урале будут судить 43-летнего мужчину, забившего до смерти своего знакомого

Уголовное дело передали в суд на рассмотрение Фото: Андрей АБРАМОВ

В Артинском районе будут судить 43-летнего уральца, который до смерти забил своего 45-летнего знакомого. Все случилось в ночь на 19 ноября прошлого года. У мужчин возник конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил своего оппонента по голове. От полученных травм он позже скончался.

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в СУ СК России по Свердловской области.

Ранее в Екатеринбурге драка двоих мужчин в кафе закончилась госпитализацией 19-летнего парня. Все произошло в ночь на 2 февраля, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое посетителей сначала разговаривали на повышенных тонах, после чего 32-летний молодой несколько раз ударил своего оппонента, последний упал и ударился головой.