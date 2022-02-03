В областном ЗАГСе рассказали, сколько свердловчан поженились в «лебединую» дату

2 февраля на развод подали восемь семей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Молодоженов не заинтересовала счастливая, «лебединая» дата – 02.02.2022. Областное управление ЗАГС ответил на запрос «КП-Екатеринбург» о том, сколько семей было создано в этот день. Согласно ответу, вчера 2 февраля в Свердловской области появилась 81 новая семья. Половина из этих заявлений, а именно 41 поступили в ЗАГСы из Екатеринбурга.

- На дату 22.02.2022 подано 326 заявлений. Из них 165 заявлений подано в ЗАГСы Екатеринбурга. На момент 02.02.2022 было расторгнуто 8 браков, - ответили «КП – Екатеринбург» в областном управлении ЗАГС.

Ранее, пользователи сервисов объявлений отмечали, что на сайте появлялись объявления о продаже красивой даты регистрации брака. Причем, цена на такую услугу превышала 100 000 рублей в российских городах.

В областном управлении подчеркнули, что невостребованный слот времени на регистрацию возвращается в общий доступ на портал «Госуслуг». А законом передача даты регистрации брака другим лицам, не предусмотрена.

Также, как сообщается, продать свое место на свадьбу в красивую дату невозможно. Так как это действие не предусмотрено законом.

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