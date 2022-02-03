Мужчина не стал отрицать свою причастность к инциденту и признал вину Фото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ

В Екатеринбурге драка двоих мужчин в кафе закончилась госпитализацией 19-летнего парня. Все произошло в ночь на 2 февраля, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое посетителей сначала разговаривали на повышенных тонах, после чего 32-летний молодой несколько раз ударил своего оппонента, последний упал и ударился головой.

- 19-летний парень госпитализирован со множественными травмами, гематомами и ушибами. по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью задержан 32-летний неработающий и ранее несудимый местный житель, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина не стал отрицать свою причастность к инциденту и признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь уральцу грозит до восьми лет лишения свободы.