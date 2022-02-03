На Одилбоя Соатова возбудили уголовное дело

Мужчину поймали в Каменске-Уральском Фото: Алексей БУЛАТОВ

У сотрудников полиции Екатеринбурга и Свердловской области большой опыт пресечения преступлений в сфере наркоторговли. В том числе, немало усилий стражам порядка пришлось приложить для поимки 26-летнего Одилбоя Соатова, гражданин Таджикистана, который легально находился в России с целью, как говорится в его патенте, «работы».

Вот только работать предприимчивый Одилбой, как многие его соотечественники, не собирался. Вместо этого мужчина, временно проживавший в доме №18 по улице Титова в Екатеринбурге, занялся наркоторговлей. Эту информацию «КП-Екатеринбург» сообщил источник в правоохранительных органах.

Поймали гражданина Таджикистана, промышлявшего в России, 15 сентября прошлого года. Тогда сотрудники полиции Каменска-Уральского при себе у Одилбоя обнаружили 11,44 грамма героина, а, изучив телефон мужчины, нашли координаты закладок, которые тот оставил на территории города.

После того, как задержанный гражданин южной республики вместе со стражами порядка проехались по маршруту, то нашли еще 12 граммов наркотика. Закладки Одилбой вместе с пока неустановленными подельниками делал регулярно.

И вот теперь, 2 февраля 2022 года, в полиции возбудили еще одно уголовное дело на уроженца Таджикистана, он продолжает оставаться под стражей.