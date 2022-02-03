Погрузка на Свердловской железной дороге в январе выросла на 5,9%

Грузовые поезда на станции. Фото из архива РЖД

На СвЖД погружено:

- нефти и нефтепродуктов 3,6 млн тонн (+6,3% к январю 2021 года);

- строительных грузов – 2,2 млн тонн (+19,6%);

- химических и минеральных удобрений –1,5 млн тонн (-6%);

- руды железной и марганцевой –1,1 млн тонн (+3,6%);

- промышленного сырья и формовочных материалов –936,8 тыс. тонн (+27,6%);

- черных металлов – 890,9 тыс. тонн (+2%);

- руды цветной и серного сырья – 484,8 тыс. тонн (+8,1%);

- химикатов и соды – 307 тыс. тонн (-6,3%);

- кокса –221,4 тыс. тонн (-4,9%).

- цемента – 202,9 тыс. тонн (-11,7%);

- лесных грузов – 138,3 тыс. тонн (-23,3%);

- лома черных металлов – 134,2 тыс. тонн (-17,1%);

Грузооборот за январь 2022 года составил 18,2 млрд тарифных тонно-км (+3,9% к январю 2021 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии 23,3 млрд тонно-км (+4%).

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в январе 2022 года составила 104,1 млн тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за январь 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составил 224,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 4,8 % и составил 282,8 млрд тонно-км.