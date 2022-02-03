Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге дорожники запретили автомобилистам поворачивать на улице Таватуйской, сообщается, что теперь владельцы машин не смогут совершать левый поворот со стороны улицы Бебеля на Теплоходный проезд. Планируется, что такие меры повысят пропускную способность.

- На данном участке уже установили новые знаки. Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения ПДД, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге на полтора месяца перекроют движение по переулку Каслинскому. Планируется, что автомобилисты не смогут попасть на участок от дома № 7 на улице Щербакова до дома № 8 на улице Гастелло с 24 февраля по 15 апреля этого года.