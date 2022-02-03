Спасатели предупредили свердловчан о сильных снегопадах 4 февраля

О любых нештатных ситуациях можно сообщать по единому номеру вызова экстренных служб «112» Фото: Иван МАКЕЕВ

Свердловскую область 4 февраля накроет сильными снегопадами, спасатели выпустили предупреждение, в котором посоветовали уральцам ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов, а также быть внимательнее пешеходам и автомобилистам.

- При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки, - посоветовали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели рассказали, что во время сильного снегопада на улице нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности. О любых нештатных ситуациях можно сообщать по единому номеру вызова экстренных служб «112».