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Общество3 февраля 2022 9:50

Спасатели предупредили свердловчан о сильных снегопадах 4 февраля

В МЧС выпустили штормовое предупреждение
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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О любых нештатных ситуациях можно сообщать по единому номеру вызова экстренных служб «112»

О любых нештатных ситуациях можно сообщать по единому номеру вызова экстренных служб «112»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Свердловскую область 4 февраля накроет сильными снегопадами, спасатели выпустили предупреждение, в котором посоветовали уральцам ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов, а также быть внимательнее пешеходам и автомобилистам.

- При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки, - посоветовали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели рассказали, что во время сильного снегопада на улице нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности. О любых нештатных ситуациях можно сообщать по единому номеру вызова экстренных служб «112».

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