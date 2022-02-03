В Нижнем Тагиле у егеря украли служебный снегоход Yamaha

Снегоход похитили среди бела дня Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

2 февраля в полицию Нижнего Тагила поступило сообщение из поселка Первомайский Пригородного района, входящего в состав города.

Как сообщает источник «КП-Екатеринбург», в поселке пропал снегоход Yamaha стоимость 350 тысяч рублей, на котором осматривал окрестности местный егерь.

Снегоход после работы егерь, как и положено, егерь поставил в гараж, закрыл его и пошел домой. Вернувшись, мужчина увидел, что окно бокса разбито, а снегоход пропал. Вор уехал на нем, открыв щеколду, на которую гараж закрывался изнутри.

Сотрудники полиции оперативно изучили место преступления, собрав улики, после чего возбудили два уголовных дела. Поиски преступника продолжаются.