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Происшествия3 февраля 2022 9:41

В Нижнем Тагиле у егеря украли служебный снегоход Yamaha

Полиция возбудила два уголовных дела
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Снегоход похитили среди бела дня

Снегоход похитили среди бела дня

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

2 февраля в полицию Нижнего Тагила поступило сообщение из поселка Первомайский Пригородного района, входящего в состав города.

Как сообщает источник «КП-Екатеринбург», в поселке пропал снегоход Yamaha стоимость 350 тысяч рублей, на котором осматривал окрестности местный егерь.

Снегоход после работы егерь, как и положено, егерь поставил в гараж, закрыл его и пошел домой. Вернувшись, мужчина увидел, что окно бокса разбито, а снегоход пропал. Вор уехал на нем, открыв щеколду, на которую гараж закрывался изнутри.

Сотрудники полиции оперативно изучили место преступления, собрав улики, после чего возбудили два уголовных дела. Поиски преступника продолжаются.

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