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Общество3 февраля 2022 9:36

В Екатеринбурге мужчину задержали за попытку дать взятку инспекторам ДПС

36-летний мужчина хотел решить вопрос с отсутствием водительских прав
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге мужчину задержали за попытку дать взятку инспекторам ДПС. Полицейские остановили иномарку Mercedes Benz для проверки документов. Водитель предъявил документ на имя другого человека и предложил решить этот вопрос деньгами, после чего его пригласили в служебную машину.

- Находясь в патрульном автомобиле, мужчина вновь предложил полицейским денежные средства за не составление протоколов, водитель достал купюру, положил в паспорт транспортного средства и передал инспектору, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В присутствии понятых были изъяты пять тысяч рублей. Нарушителем оказался 36-летний гражданин Таджикистана, официально не работающий, он рассказал, что ранее у никогда не было водительских прав. Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу».

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