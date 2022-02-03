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Происшествия3 февраля 2022 9:22

В Екатеринбурге «заминировали» студенческое общежитие

Эвакуировать пришлось 57 человек
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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На место ЧП пришлось вызывать саперов

На место ЧП пришлось вызывать саперов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером, 2 февраля, после звонка неизвестного человека, пришлось эвакуировать людей из общежития Уральского государственного аграрного университета по адресу: улица Главная, 15а.

Мужчина, позвонивший на пост охраны, сообщил: «Ваше здание заминировано час назад». После этого информация была сразу же передана силовикам. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

На месте выехали сотрудники полиции, а также группа «Урал-Вымпел». Стражи порядка оперативно эвакуировали 57 человек, после чего проверили все помещения здания и прилегающую территорию.

Никаких взрывных устройств обнаружено не было. В 21 час жителям и сотрудникам общежития разрешили вернуться в здание.

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