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Общество3 февраля 2022 9:19

Екатеринбуржцы заметили мазутное пятно на реке Исеть

Горожане переживают за уток, которые плавают в загрязненной воде
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Горожане негодуют из-за того, что именно на этом участке на улице Щорса идет благоустройство набережной

Горожане негодуют из-за того, что именно на этом участке на улице Щорса идет благоустройство набережной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцы заметили, что на реке Исети около парка Маяковского неизвестные разлили мазут. Горожане негодуют из-за того, что именно на этом участке на улице Щорса идет благоустройство набережной, при этом акватория загрязняется.

- Вход в ЦПКиО. Ведутся работы по благоустройству набережной, только вот то, что существует, загрязняется. Бедные утки живут в мазуте от спецтехники, плюс вся вода в разводах, - рассказала паблику «Инцидент. Екатеринбург» недовольная местная жительница.

Напомним, в октябре прошлого года горожане также жаловались на загрязнение местной реки, тогда в микрорайоне Уктус на поверхности Исети разлилось масляное пятно. В администрации города заявили, что уже написали в природоохранную прокуратуру.

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