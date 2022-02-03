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Происшествия3 февраля 2022 9:11

В Екатеринбурге задержали нелегала-южанина с крупной партией героина

Мужчина хранил полтора килограмма запрещенного вещества дома
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Нелегального гостя взяли силовики по месту временного жительства

Нелегального гостя взяли силовики по месту временного жительства

Фото: Александр РОГОЗА

2 февраля 2022 года сотрудники полиции Екатеринбурга провели успешную спецоперацию, во время которой поймали 26-летнего гражданина Таджикистана.

Как сообщает источник «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах, Умед Шарипов находится на территории России незаконно. Он арендовал квартиру в доме №103 по улице Щорса в Екатеринбурге, где припрятал 1459 граммов героина. Наркотик незваный гость из Таджикистана купил и хранил для последующей продажи.

Мужчина задержан, запрещенное вещество у него изъяли. Ему грозит большой тюремный срок. Проводится проверка.

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