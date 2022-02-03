Звезда рассказала о том, как сохранить сексуальность и молодость, о чем будет ее новый альбом и как она озвучивала роль русалочки Ариэль. Фото: из архива Сетланы Светиковой

Певица и актриса Свелана Светикова во время гастролей дала большое интервью «КП»-Екатеринбург. Звезда рассказала о скором выходе нового альбома, как озвучивала роль русалочки Ариэль и что делает женщину сексуальнее. Поведала артистка и о сложностях в шоу-бизнесе.

Светлана рассказала, что во время участия в шоу «Один в один» некоторые из коллег называли ее любовницей известного российского хореографа Мигеля.

- До этого проекта давненько не встречалась так близко напрямую с шоу-бизнесом. Например, мы делали очень классные номера с Мигелем. Он мой друг детства и знает мои возможности, поэтому мы делали настоящее шоу, увлеченно! А некоторые из моих коллег назвали меня любовницей Мигеля на фоне нашей плотной совместной работы.

В номере Светланы Светиковой с образом Леди Гаги выступил и сам Мигель. Фото: из архива Светланы Светиковой

При этом на вопрос корреспондента «КП»-Екатеринбург о том, правда ли, что у звезды с Мигелем был первый поцелуй, артистка смущенно ответила, что это действительно так.

- Мы были влюблены друг в друга. Сейчас мы до сих пор сохраняем очень близкие дружеские отношения. Мы родные люди. Я очень его люблю и уважаю, - подтвердила певица.

Сейчас звезда счастливо живет в браке с фигуристом Алексеем Полищуком и воспитывает двоих сыновей Милана и Кристиана.

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