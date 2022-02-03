Мужчине вовремя удалось сдежать и вызвать полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили местных жителей, похитивших знакомого и вымогавших у него 20 тысяч рублей.

- Октябрьским районным судом Екатеринбурга Николай Кузнецов, Никита Широков, Сергей Шевнин и Антон Борисов были признаны виновными в похищении человека по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений (пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), а также в вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ), - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

14 мая 2020 года четверо мужчин, находясь в сговоре, блокировали машину потерпевшего в районе Кольцовского тракта, а затем насильно вытащили его из автомобиля и увезли в помещение автосервиса.

- Осужденные требовали у потерпевшего передать ему денежные средства в сумме 20 тысяч рублей, высказывая угрозы пристегнуть его наручниками к батарее, подвесить на автоподъемнике вниз головой, вывезти в лес, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Потерпевший рассказал похитителям, что в квартире у его матери есть часть нужной суммы – 5 тысяч рублей. Злоумышленники вместе с молодым человеком отправились по адресу. Но там молодому человеку удалось сбежать и вызвать полицию. После чего все виновные лица были задержаны.

Суд вынес Николаю Кузнецову наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, Никите Широкову – в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, Сергею Шевнину – в виде 6 лет лишения свободы, Антону Борисову – в виде 5 лет лишения свободы. При этом Кузнецов, Шевнин и Борисов будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а Широков – строгого.

По данным прокуратуры, приговор пока не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Есть новость? Пиши на наш WhatsApp: 8912 050 91 07