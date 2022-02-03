Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, как получить электронный больничный

Больничный можно открыть после дистанционной консультацию по телефону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Куйвашев рассказал, как жителям области получить электронный больничный. По мнению губернатора Свердловской области электронные больничные помогут снизить количество пациентов, которые сидят в очереди на прием и стоят на улицах по шесть часов.

- Вижу в комментариях много вопросов об электронных больничных: кто-то говорит, что о в их больницах не слышали о таком нововведении, кто-то – что медики все равно вынуждают приходить в поликлинику, чтобы сделать электронный документ. Поэтому я попросил составить подробную инструкцию о том, как получить электронный больничный, - обратился к пациентам и сотрудникам больниц Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.

Чтобы открыть электронный больничный при симптомах ОРВИ или подтвержденном ковиде, необходимо вызвать врача на дом, позвонив по телефону поликлиники или по номеру 112. После осмотра, если медик подтвердит симптомы, он откроет больничный лист.

Также Губернатор акцентировал внимание на том, что больничный можно открыть и после дистанционной консультацию по телефону.

Закрыть больничный лист также можно дистанционно. Приходить в поликлинику при этом не нужно. При этом закрытый больничный лист автоматически будет отправлен работодателю.

- Перед тем, как закрыть больничный с вами свяжется медик, чтобы уточнить информацию о вашем самочувствии. Если вы еще не выздоровели, больничный будет продлен, - добавляет губернатор.

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