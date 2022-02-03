В Екатеринбурге резко потеплеет до плюсовой температуры

Столбик термометра поднимется до +3 радусов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в начале февраля 2022 года пришло резкое потепление. Оно продлится до конца недели.
Так по данным Свердловского Гидрометцентра, 4 февраля днем температура воздуха поднимется до плюсовой. Столбик термометра достигнет отметки +1…+3 градуса.
В этот день будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, днем мокрый.
5 февраля столбик вновь опустится до минусовой температуры. Но резкого похолодание не ожидается.
Ночью температура воздуха будет -5…-7 градусов. Днем потеплеет до -2…-4 градусов по Цельсию.
В Свердловской области также ожидается плюсовая температура. В пятницу днем на Урале потеплеет до +3 градусов.
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