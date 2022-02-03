В Екатеринбурге резко потеплеет до плюсовой температуры

Столбик термометра поднимется до +3 радусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в начале февраля 2022 года пришло резкое потепление. Оно продлится до конца недели.

Так по данным Свердловского Гидрометцентра, 4 февраля днем температура воздуха поднимется до плюсовой. Столбик термометра достигнет отметки +1…+3 градуса.

В этот день будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, днем мокрый.

5 февраля столбик вновь опустится до минусовой температуры. Но резкого похолодание не ожидается.

Ночью температура воздуха будет -5…-7 градусов. Днем потеплеет до -2…-4 градусов по Цельсию.

В Свердловской области также ожидается плюсовая температура. В пятницу днем на Урале потеплеет до +3 градусов.

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