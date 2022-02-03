В Свердловской области перестали пускать подростков в ТЦ, но не всех

Губернатор ввел временные ограничения для подростков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по указу губернатора Евгения Куйвашева о новых коронавирусных ограничениях детям и подросткам до 17 лет запретили самостоятельно посещать торговые центры без сопровождения родителей или опекунов. Правда, есть исключение.

- Исключение сделаем для тех, у кого есть студенческий билет. У ребят, приехавших учиться из других городов, должна быть возможность попасть в магазины, - говорит губернатор Свердловской области.

Ограничения связаны с резким ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Жители Екатеринбурга и Свердловской области массово звонят на горячую линию 122, в поликлиники и скорую помощь. Для этого работу колл-центров серьезно укрепили волонтерами из числа студентов-медиков.