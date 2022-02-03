Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье3 февраля 2022 4:47

В Свердловской области перестали пускать подростков в ТЦ, но не всех

Исключения сделали для иногородних студентов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Губернатор ввел временные ограничения для подростков

Губернатор ввел временные ограничения для подростков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по указу губернатора Евгения Куйвашева о новых коронавирусных ограничениях детям и подросткам до 17 лет запретили самостоятельно посещать торговые центры без сопровождения родителей или опекунов. Правда, есть исключение.

- Исключение сделаем для тех, у кого есть студенческий билет. У ребят, приехавших учиться из других городов, должна быть возможность попасть в магазины, - говорит губернатор Свердловской области.

Ограничения связаны с резким ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Жители Екатеринбурга и Свердловской области массово звонят на горячую линию 122, в поликлиники и скорую помощь. Для этого работу колл-центров серьезно укрепили волонтерами из числа студентов-медиков.

0