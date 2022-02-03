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Общество3 февраля 2022 3:48

В Екатеринбурге появилась самая милая вакансия «отправлять котов в WhatsApp»

Пользователю «Авито» уже активно поступают звонки
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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пользователь выставил объявление около пяти дней назад

пользователь выставил объявление около пяти дней назад

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Авито появилась необычная и милая вакансия «отправлять котов в WhatsApp». Такое объявление выставил житель Екатеринбурга.

- Люблю, когда котов присылают в WhatsApp. Расширяю штат поставщиков, - подписал объявление пользователь «Авито».

В требованиях указан опыт работы от одного года, ответственность, нацеленность на результат.

Фото: скриншот объявления

Фото: скриншот объявления

Обязанность работника все лишь – отправлять картинку с котами в WhatsApp дважды в день – утром и вечером.

По словам молодого человека, выставившего объявление, за пять дней, ему уже позвонили около десяти человек.

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