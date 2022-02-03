В Екатеринбурге появилась самая милая вакансия «отправлять котов в WhatsApp»

пользователь выставил объявление около пяти дней назад
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На Авито появилась необычная и милая вакансия «отправлять котов в WhatsApp». Такое объявление выставил житель Екатеринбурга.
- Люблю, когда котов присылают в WhatsApp. Расширяю штат поставщиков, - подписал объявление пользователь «Авито».
В требованиях указан опыт работы от одного года, ответственность, нацеленность на результат.
Фото: скриншот объявления
Обязанность работника все лишь – отправлять картинку с котами в WhatsApp дважды в день – утром и вечером.
По словам молодого человека, выставившего объявление, за пять дней, ему уже позвонили около десяти человек.
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