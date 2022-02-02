Роспотребнадзор рассказал, в каких городах Урала больше всего заражений COVID-19

Меньше всего заболевших в Ивделе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор рассказал, в каких городах Свердловской области больше всего заражений COVID-19, опубликовав на официальном сайте для наглядности карту заболеваемости.

На данный момент в красной зоне находятся такие города, как Екатеринбург, Нижний Тагил, Карпинск, Кировград, Верхняя Салда. В этих населенных пунктах от 683 до 1471 случаев коронавируса.

Меньше всего заболевших в Ивделе, Красноуральске, Верхотурье, Алапаевске, а также Ирбите – от 111 до 334 человек.

Он опубликовал карту заболеваемости. Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

Напомним, что в Екатеринбурге и Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 3 034 человек, из которых 1 033 – приходится на столицу Среднего Урала. Также за сутки зарегистрировано еще 12 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии в Свердловской области составляет 10 017 человек.