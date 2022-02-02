Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 20:48

Роспотребнадзор рассказал, в каких городах Урала больше всего заражений COVID-19

Специалисты опубликовали карту заболеваемости
Анастасия БАШКИРЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Меньше всего заболевших в Ивделе.

Меньше всего заболевших в Ивделе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор рассказал, в каких городах Свердловской области больше всего заражений COVID-19, опубликовав на официальном сайте для наглядности карту заболеваемости.

На данный момент в красной зоне находятся такие города, как Екатеринбург, Нижний Тагил, Карпинск, Кировград, Верхняя Салда. В этих населенных пунктах от 683 до 1471 случаев коронавируса.

Меньше всего заболевших в Ивделе, Красноуральске, Верхотурье, Алапаевске, а также Ирбите – от 111 до 334 человек.

Он опубликовал карту заболеваемости. Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

Он опубликовал карту заболеваемости. Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

Напомним, что в Екатеринбурге и Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 3 034 человек, из которых 1 033 – приходится на столицу Среднего Урала. Также за сутки зарегистрировано еще 12 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии в Свердловской области составляет 10 017 человек.

0