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Общество2 февраля 2022 19:33

Жители уральской глубинки пожаловались на мутную воду из-под крана

Отделом Роспотребнадзора по Свердловской области подан иск
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Ирбитский суд рассмотрел дело и удовлетворил требования.

Ирбитский суд рассмотрел дело и удовлетворил требования.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители сел Краснополянское и Елань Байкаловского района пожаловались на мутную воду из-под крана. Как сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области, специалисты взяли пробу для рассмотрения.

Результаты показали, что концентрация аммиака, железа, марганца и хлорида превышены. На юридическое лицо был составлен административный протокол и вынесен штраф на сумму 30 000 рублей.

- Также Талицким отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области подан иск в защиту прав и законных интересов группы лиц с требованием о признании действий противоправными, возложении обязанности по поставке холодной воды надлежащего качества, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Ирбитский суд рассмотрел дело и удовлетворил требования. Решение вступит в силу 11 февраля 2022 года.

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