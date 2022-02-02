В Нижнем Тагиле загорелся трехэтажный коттедж

На место оперативно приехали пять единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле на улице Ясная загорелся трехэтажный коттедж. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 1 февраля в 19:55.

- На площади 140 квадратных метров повреждена кровля, перекрытие и имущество внутри частного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали пять единиц техники и четырнадцать человек личного состава. Огнеборцы локализовали и ликвидировали возгорание в 20:27, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 21:57.

К счастью, обошлось без жертв. По данным ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО, причиной пожара стало короткое замыкание.

Напомним, что в Екатеринбурге ночью на улице Академика Шварца сгорели три машины. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 02:39. Огонь охватил 10 квадратных метров. Стихия повредила лакокрасочное покрытие, моторный отсек и салон трех легковушек.