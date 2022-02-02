В Екатеринбурге за минувшие сутки с улиц города вывезли почти семь тысяч тонн снега

Горожане заметили, что техника работает не только в центральных районах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге за минувшие сутки коммунальщики вывезли с улиц города почти семь тысяч тонн снега, в ночь на второе февраля над уральской столицей прошел снегопад, из-за чего на дороги вывели 259 единиц специальной техники и 109 рабочих.

- В ночь на среду была также проведена противогололедная обработка проезжей части улиц «Бионордом», а тротуаров – фракционным щебнем. Горожане заметили, что техника работает не только в центральных районах, а дороги после снегопада прометаются очень аккуратно, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбург в начале февраля 2022 года пришло резкое потепление. Так, в среду, 2 февраля воздух прогрелся до отметки в -1 градус, днем прошел небольшой снег с дождем. На протяжении ближайших 7 дней столбики термометров днем не будут опускаться ниже отметки в – 6 градусов.