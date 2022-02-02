В Нижнем Тагиле завершился демонтаж ледового городка

Проезд по проспекту Строителей в районе мэрии теперь открыт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на Театральной площади завершился демонтаж ледового городка. Сегодня, 2 февраля, после 12:00 сквозной проезд по проспекту Строителей возле городской мэрии был открыт.

Напомним, что ледовый городок открылся 27 декабря. Темой снежных конструкций стали герои «Союзмультфильма», так как студии исполняется 85 лет. В этом году новогодняя экспозиция простояла до 31 января, благодаря просьбам местных жителей.

Отметим, что работу городка продлили несмотря на то, что он теряет свой первоначальный вид - горожане уже сломали Крокодила Гену, украли гитару у Бременских музыкантов и ящерицу у Хозяйки медной горы.

Также в ледовом городке на Театральной площади в Нижнем Тагиле пропала летающая скульптура Бабы Яги. Ее пришлось чинить, так как лошади, катающие желающих в городке, зацепили провода и замкнули систему.