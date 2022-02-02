Обновленный «Дом Окуджавы» откроется к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле обновленный центр «Дом Окуджавы», реконструкция которого началась в октябре прошлого года, откроется ко дню города. При этом выяснилось, что на ремонт помещения придется выделить дополнительные деньги, изначально предполагалось, что на его реставрацию потратят 22 миллиона рублей.

- Необходимость в дополнительном финансировании возникла после обнаружения скрытых дефектов подвального помещения и расчистки чердака дома. По предварительной оценке, стоимость неучтенных в проекте работ составит порядка 5,5 – 6 млн рублей, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Глава города Владислав Пинаев отметил, что дом, где в 1930-е годы жил Булат Окуджава, должен стать уникальным объектом, который оживит память о знаменитом поэте и барде и будет привлекать поклонников его таланта. Подрядчики заверили, что вынужденная пауза не повлияет на сроки исполнения муниципального контракта, его восстановят к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.