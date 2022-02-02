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Общество2 февраля 2022 15:38

«Форум-групп» рассказал о судьбе микрорайона Солнечный после смены застройщика

Дальнейшее развитие возьмет на себя московская компания «Эталон»
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Для жителей района ничего не изменится.

Для жителей района ничего не изменится.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Форму-групп» рассказал, что заключил договор о сотрудничестве с московской компанией «Эталон». Теперь развитием микрорайона Солнечный, который находится в южной части Екатеринбурга, будет заниматься новый застройщик.

- Для жителей района ничего не изменится. Сервисная компания Солнечного продолжит работать и обслуживать жилые кварталы, - пишет пресс-служба «Форму-групп».

Уральские специалисты также отметили, что все запланированные проекты: детский сад, объект Универсиады 2023, трамвайная линия, школа, парк и Центр эстетической и художественной гимнастики будут полностью реализованы в срок.

На данный момент в Солнечном проживают 14 тысяч человек. В 2014 году был заложен его фундамент, благодаря инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Сейчас это один из крупнейших проектов комплексного развития территории в России.

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