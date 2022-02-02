В Екатеринбурге мужчина вынес со склада офисную бумагу на 300 тысяч рублей

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге охранник склада совершил необычную кражу: добычей 54-летнего мужчины стали 442 коробки офисной бумаги, общий ущерб от его действий составил больше 300 тысяч рублей. Как оказалось, он выносил товар в течение двух недель подряд.

- Он похищал со склада, расположенного на улице Совхозной на Эльмаше, офисную бумагу, а затем вывозил ее на своем ВАЗ-2111. При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемого в совершении преступления и задержали, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Злоумышленником оказался рецидивист, ранее судимый за угрозу убийством и побои. Полицейским он рассказал, что планировал продать наворованное своим знакомым. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», до суда его отпустили под подписку о невыезде.