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Общество2 февраля 2022 15:20

В Екатеринбурге мужчина вынес со склада офисную бумагу на 300 тысяч рублей

Добычей рецидивиста стали 442 коробки «канцелярки»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге охранник склада совершил необычную кражу: добычей 54-летнего мужчины стали 442 коробки офисной бумаги, общий ущерб от его действий составил больше 300 тысяч рублей. Как оказалось, он выносил товар в течение двух недель подряд.

- Он похищал со склада, расположенного на улице Совхозной на Эльмаше, офисную бумагу, а затем вывозил ее на своем ВАЗ-2111. При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемого в совершении преступления и задержали, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Злоумышленником оказался рецидивист, ранее судимый за угрозу убийством и побои. Полицейским он рассказал, что планировал продать наворованное своим знакомым. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», до суда его отпустили под подписку о невыезде.

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