Смог в Нижнем Тагиле рассеется только 4 февраля

С сегодняшнего дня с 20:00 объявлены НМУ первой степени опасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уральские синоптики рассказали, что смог над Нижним Тагилом рассеется только четвертого февраля. Специалисты рассказали, что сейчас в городе сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. С сегодняшнего дня с 20:00 объявлены НМУ первой степени опасности.

- С 20 часов 2 февраля до 20 часов 4 февраля на территории городского округа «город Нижний Тагил» сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Отмена предупреждения с 20 часов 4 февраля, - уточнили в уральском гидрометцентре.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле прокуратура проведет проверку после жалоб горожан на едкий смог, который завис над городом еще 30 января. Местные жители жалуются на головную боль, тошноту и кашель от резкого химического запаха. При этом замеры показали превышение диоксида азота в 1,5 раза и сероводорода в 1,3 раза.