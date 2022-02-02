Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 14:11

Энергетики Екатеринурга рассказали, из-за чего часть Юго-Западного района осталась без света

На обесточенном участке проводились несогласованные работы строителей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Известно, что подачу электроэнергии возобновили уже через 10 минут

Известно, что подачу электроэнергии возобновили уже через 10 минут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики Екатеринбурга рассказали, из-за чего часть Юго-Западного района уральской столицы осталась без света. Электричество пропало в домах на улицах Ясной, Посадской, Авиационной, Бардина. Кроме того, обесточился торговый центр «Фан-Фан», а также городская больница.

- В районе домов по улице Чкалова, 124 и улице Бардина, 28 производились несогласованные работы строительной техникой (кран) в охранной зоне воздушного участка питающих линий 110 кВ. Сейчас специалисты энергокомпании выясняют, кому эта техника принадлежит и кто является заказчиком работ, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Россетей Урала».

Известно, что подачу электроэнергии возобновили уже через 10 минут. Технологическое нарушение в работе кабельной линии 110 кВ "Ефимовская-Ясная" было зафиксировано в 15.43 по местному времени. Электроснабжение восстановлено по резервным схемам.

0