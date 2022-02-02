Энергетики Екатеринурга рассказали, из-за чего часть Юго-Западного района осталась без света

Известно, что подачу электроэнергии возобновили уже через 10 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики Екатеринбурга рассказали, из-за чего часть Юго-Западного района уральской столицы осталась без света. Электричество пропало в домах на улицах Ясной, Посадской, Авиационной, Бардина. Кроме того, обесточился торговый центр «Фан-Фан», а также городская больница.

- В районе домов по улице Чкалова, 124 и улице Бардина, 28 производились несогласованные работы строительной техникой (кран) в охранной зоне воздушного участка питающих линий 110 кВ. Сейчас специалисты энергокомпании выясняют, кому эта техника принадлежит и кто является заказчиком работ, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Россетей Урала».

Известно, что подачу электроэнергии возобновили уже через 10 минут. Технологическое нарушение в работе кабельной линии 110 кВ "Ефимовская-Ясная" было зафиксировано в 15.43 по местному времени. Электроснабжение восстановлено по резервным схемам.