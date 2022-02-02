В Екатеринбурге 18-летняя девушка за рулем иномарки сбила подростка

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 18-летняя девушка за рулем автомобиля Toyota Vitz сбила на пешеходном переходе 16-летнего подростка. Известно, что ДТП произошло на пересечении улиц Восточная и Челюскинцев, а водитель иномарки ехал на разрешающий сигнал светофора.

- В результате ДТП 16-летний молодой человек с места ДТП был доставлен ДГКБ № 9, где поставлен диагноз: ушиб левого плеча и левого бедра. Автомобилем «Тойота Витц» управляла девушка, имеющая стаж вождения транспортным средством семь месяцев, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Девушка за время своего вождения один раз привлекалась к ответственности за нарушения ПДД. Автоинспекторам она пояснила, что при повороте направо не увидела пешехода, начавшего переходить дорогу. Она применила меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось.